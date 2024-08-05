سمير فرج: الرد الإيراني على إسرائيل قد يكون خلال يوم أو يومين

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إنّ طبول الحرب تدق في المنطقة في ظل التوتر والتصعيد بين إسرائيل وإيران وحزب الله.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الإثنين، أن الرد الإيراني على إسرائيل في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قد يكون خلال يوم أو يومين.

وأوضح أن إيران سترد بشكل جدي في ظل الغضب الداخلي مما فعلته إسرائيل، لافتا إلى أن الفارق في الأحداث الأخيرة وما سبقها من استهدافات بما في ذلك اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني أن اغتيال هنية وقع في العاصمة طهران.

ولفت إلى أن الاستهداف وقع في بيت الضيافة التابع للحرس الثوري وخلال احتفال إيران برئيسها الجديد، ما يعني أن الأمر لا يتعلق بكون هنية أكثر أهمية لإيران من قاسم سليماني أو غيره من الشخصيات الإيرانية التي تم اغتيالها.



