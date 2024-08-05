بايدن يبدأ الآن اجتماعا مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض

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أفادت قناة "الجزيرة" الإخبارية، في نبأ عاجل الآن، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يبدأ اجتماعا مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات في البيت الأبيض.

ويـتأهب العالم للرد الإيراني على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في طهران.

وبموازاة ذلك، أعلن حزب الله يهاجم بطائرات بدون طيار (درون) انقضاضية قاعدة عسكرية للاحتلال.

وذكر حزب الله أنه شن هجوما جويا بسرب ‏من درون الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (تشغله حاليا قوات جولاني) ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم إصابات مؤكدة.