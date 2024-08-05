 مؤمن ربيع يتأهل إلى منافسات الترضية بالمصارعة في أولمبياد باريس - بوابة الشروق
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مؤمن ربيع يتأهل إلى منافسات الترضية بالمصارعة في أولمبياد باريس

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 10:57 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 10:57 م

سيخوض مؤمن ربيع لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، منافسات الترضية للتتويج بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 60 كجم «رجال» بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

وحصل مؤمن ربيع على فرصة اللعب في دور الترضية في منافسات المصارعة الرومانية، بعد تأهل اللاعب الصيني جو ساو للمباراة النهائية من المسابقة.

وكان مؤمن ربيع قد خسر من الصيني جو ساو في الدور ثمن النهائي من أولمبياد باريس بنتيجة 6 - 2.

ومن المقرر أن يلعب مؤمن ربيع غلى الميدالية البرونزية أمام بطل فنزويلا، وفي حال فوزه بالمباراة سيلتقي مع بطل كوريا الشمالية على الميدالية البرونزية.


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