 عاطف عوض يعلن خوضه مشروع السيرك الكبير بالتعاون مع المخرج أحمد البوهي - بوابة الشروق
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عاطف عوض يعلن خوضه مشروع السيرك الكبير بالتعاون مع المخرج أحمد البوهي


نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 4:43 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 4:43 م

أعلن الدكتور عاطف عوض عن خوضه مشروع مسرحي موسيقي جديد مع المخرج أحمد البوهي، والذي يحمل اسم "السيرك الكبير"، مؤكدا أن المشروع يضم أكثر من 140 فنان شاب تم اختيارهم بعناية.

ووجه عوض الشكر للمخرج أحمد البوهي صاحب فكرة المشروع، والذي اختاره ليشاركه هذه التجربة.

وخلال ندوة تكريمه وتوقيع كتابه بالمهرجان القومي للمسرح المصري بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي تديرها الفنانة نشوى حسن، وبحضور كاتبة الكتاب رشا يحيى، ورئيس المهرجان الفنان محمد رياض.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 17، هي دورة الفنانة سميحة أيوب وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

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