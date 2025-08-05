 أزمة تير شتيجن تفجر غضب لاعبي برشلونة بعد جولة آسيا الشاقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أزمة تير شتيجن تفجر غضب لاعبي برشلونة بعد جولة آسيا الشاقة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 9:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 9:26 م

عبر عدد من لاعبي فريق برشلونة الإسباني، عن غضبهم العارم بسبب بعض الأمور التي وقعت في جولة النادي التحضيرية في آسيا، استعدادا للموسم الجديد.

ولعب برشلونة آخر مباراة ودية له ضد دايجو الكوري الجنوبي مساء الإثنين، وكانت الشكوى الأبرز بين اللاعبين هي رحلة الحافلة التي استغرقت قرابة أربع ساعات بعد المباراة للوصول إلى مطار سيول، بعد خوض مباراة في ظروف جوية غير جيدة بسبب الأمطار الغزيرة.

وكان للإرهاق العام الذي نتج عن رحلة العودة لكتالونيا التي استمرت لأكثر من 18 ساعة مفاجأة أخيرة، مع علم المجموعة بقرار تير شتيجن حارس الفريق، الذي رفض التوقيع على التقرير الطبي لتسليمه إلى رابطة الدوري الإسباني، حيث تسبب في دهشة عامة بين المجموعة، خاصة وأن العديد من زملائه دافعوا علنًا عن الألماني في الأيام الأخيرة.


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