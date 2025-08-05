الأسهم الأمريكية تسترد أغلب خسائر يوم الجمعة في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الاثنين في بورصة وول ستريت بنيويورك مستعيدة أغلب خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، عندما أثارت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد هزة في وول ستريت.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بواقع 93ر91 نقطة أي بنسبة 5ر1% إلى 94ر6329 نقطة في ختام التعاملات، مستعيدا أغلب خسائر يوم الجمعة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 06ر585 نقطة، أي 3ر1%، إلى 64ر44173 نقطة بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 45ر403 نقطة أي بنسبة 2% إلى 58ر21053 نقطة

قاد سهم شركة آيدكس لابورتوريز الصعود وارتفع بنسبة 5ر27% بعد إعلان الشركة المتخصصة في بيع الأدوات البيطرية ومنتجات الرعاية الصحية الأخرى، عن أرباح الربع الثاني من العام الحالي التي فاقت توقعات المحللين. كما رفعت توقعاتها للأرباح خلال العام ككل.

وحققت شركة تايسون فودز أيضًا أرباحًا في الربع الأول من العام الحالي فاقت توقعات المحللين، رغم انخفاضها الحاد مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وارتفع سهم الشركة، التي تمتلك علامتي جيمي دين وهيلشاير فارمز، بنسبة 4ر2% في تعاملات اليوم.

وساعد ارتفاع هذه الأسهم في تعويض انخفاض سهم بيركشاير هاثاواي بنسبة 3% بعد إعلانها تراجع أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تتعرض الشركات الأمريكية لضغوط لتحقيق أرباح أكبر بعد أن ارتفعت أسعار أسهمها إلى مستويات قياسية متتالية مؤخرًا. وقد أثار ارتفاع أسعار الأسهم من أدنى مستوى لها في أبريل الماضي انتقادات بأن السوق بشكل عام أصبحت مكلفة للغاية.

كما ارتفع سهم واي فير الصعود بنسبة 7ر12% بعد أن أعلنت شركة تجارة التجزئة للأثاث والديكورات المنزلية تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وارتفع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 2ر2% بعد إعلانها الموافقة على منح رئيسها التنفيذي إيلون ماسك 96 مليون سهما من أسهمها المقيدة بقيمة 29 مليار دولار تقريبا، بعد ستة أشهر من أمر قضائي للشركة بإلغاء حزمة راتبه الضخمة، مما قد يزيل المخاوف المحتملة من أن ماسك قد يترك الشركة.

ارتفع سهم شركة كوم سكوب بنسبة 3ر86% بعد إعلانها عن أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات، وإعلانها بيع أعمالها في مجال الاتصالات والكابلات لشركة أمفونيل مقابل 5ر10مليار دولار نقدًا. وارتفع سهم أمفونيل بنسبة 1ر3%.

وساهمت هذه الارتفاعات في تعويض انخفاض سهم أون سيميكونداكتور بنسبة 6ر15%، والتي لم تتجاوز أرباحها توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقالت الشركة، التي تبيع منتجاتها من الرقائق الإلكترونية لقطاعي السيارات والصناعة، أنها بدأت تلاحظ "مؤشرات استقرار" لدى عملائها.