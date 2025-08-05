 العمل: ختام دورات تدريب 200 عامل بالصرف الصحي على مبادئ السلامة والصحة المهنية - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 1:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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العمل: ختام دورات تدريب 200 عامل بالصرف الصحي على مبادئ السلامة والصحة المهنية

أحمد كساب
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 1:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 1:48 م

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن ختام فعاليات 3 دورات تدريبية نظمتها مديرية عمل الإسكندرية، بالتعاون مع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، حيث تم تدريب 200 عامل من شركة الصرف الصحي بالمحافظة على مبادئ السلامة والصحة المهنية، وبشكل خاص على أسس التعامل الآمن في الأماكن المغلقة.

وذكرت الوزارة، أن هذه الدورات تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، ضمن خطة تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية الموجهة للعاملين في محطة التنقية الشرقية التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

ونوهت بأن الدورات تستهدف تعزيز ثقافة السلامة المهنية ورفع كفاءة العاملين.

 


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