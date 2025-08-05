البيئة تطلق ورشة تدريبية في قنا حول الاستدامة المالية وحساب تكاليف التشغيل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلَّفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، عن انطلاق ورشة عمل تدريبية مكثفة حول "الاستدامة المالية وحساب تكاليف التشغيل للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات"، وذلك في محافظة قنا على مدار ثلاثة أيام، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة البيئة لرفع كفاءة المنظومة ودعم استدامتها الفنية والمالية في مختلف المحافظات.

الورشة، التي نظمتها وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، شهدت مشاركة واسعة من العاملين بمنظومة إدارة المخلفات بديوان عام محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها، وتهدف إلى رفع قدراتهم الفنية والإدارية في مجال التخطيط المالي والتشغيلي للمنظومة، بما يعزز من كفاءتها واستمراريتها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تلك الورش التدريبية كأداة رئيسية لتأهيل الكوادر المحلية على أسس علمية وعملية متقدمة، مشيرة إلى أن تدريب العاملين على الجوانب المالية وحساب التكاليف التشغيلية بشكل دقيق يساعد على اتخاذ قرارات أفضل، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للمنظومة، ويُعد خطوة محورية على طريق تحسين جودة الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن هذه البرامج تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز إدارة المخلفات كخدمة عامة فعالة ومستدامة، تتكامل فيها الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الورشة تُعد نموذجًا لتفعيل الشراكة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في دعم التحول نحو منظومات بيئية قادرة على التكيف والابتكار.

كما شددت الوزيرة على أهمية الدور الذي تلعبه المحافظات في إنجاح هذه المنظومة من خلال تطبيق المفاهيم الجديدة على أرض الواقع، وتحقيق التوأمة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، بما يضمن استمرارية التحسين والتطوير في هذا القطاع الحيوي.

من جهته، استعرض الفريق الفني للبرنامج الوطني، خلال ورشة العمل، أدوات قياس وتحليل التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات، بما يشمل أنشطة الجمع والنقل والتخلص النهائي، إلى جانب مناقشة تحديات التطبيق على المستوى المحلي، وتقديم أمثلة ونماذج عملية لاحتساب التكاليف في السياقات المختلفة.

ويُعد هذا التدريب جزءًا من مكوّن الدعم الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والذي يستهدف دعم اللامركزية في إدارة المنظومة، وتمكين الكوادر المحلية من استخدام الموارد بكفاءة، والتخطيط المالي المستدام على المستوى المحلي.

وتأتي هذه الورشة استكمالًا لسلسلة ورش العمل والبرامج التدريبية التي تعقدها وزارة البيئة في عدد من المحافظات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، في إطار التوجه العام للدولة نحو تحسين البنية التحتية البيئية، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.