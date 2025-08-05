محافظ مطروح يحضر احتفالية تكريم أوائل الثانوية على مستوى الجمهورية بالعلمين الجديدة

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، في احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بمشاركة أوائل مطروح من الثانوية العامة والأزهرية، وذلك بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ومحمد الصايم مدير التحرير ورئيس القسم التعليمي بالجريدة.

ورحب المحافظ بالطلاب الأوائل على أرض مطروح وخاصة بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها باتت رمزًا للبناء بعد أن كانت أرضًا للألغام، مشيدًا بالاحتفال الراقي الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع جريدة الجمهورية، في إطار تكريم المتفوقين وتعزيز قيم التميز العلمي والوطني، وشاكرًا للجمهورية دورها المجتمعي في دعم التفوق التعليمي.

كما وجه الشكر للأكاديمية العربية برئاسة الدكتور عبد الغفار، على تنظيم هذا التقليد السنوي لتكريم أوائل الجمهورية، وبمشاركة أوائل مطروح داخل كليات الأكاديمية، ومعاملها المتطورة، التي تواكب أحدث تقنيات العصر، وتُلبي طموحات الطلاب وتطلعاتهم نحو مستقبل مشرق.

وأشاد المحافظ بفريق كورال مديرية التربية والتعليم بمطروح، الذي قدم عروضًا فنية مميزة أضفت على الاحتفالية أجواء من البهجة، معبّرة عن روح الإبداع والتميز، ضمن فعاليات هذا الحدث التعليمي والوطني البارز الذي تحتضنه مدينة العلمين.

وثمّن المحافظ دور أولياء الأمور والمعلمين الذين ساهموا في وصول أبنائهم لهذا المستوى من التفوق، مشددًا على أن التفوق ليس نهاية الطريق بل بدايته، وداعيًا الطلاب لمواصلة الاجتهاد وتحمل مسؤولية المستقبل العلمي والوطني بإصرار.

وعبّر المحافظ عن سعادته باختيار مدينة العلمين الجديدة لتكون محطة تكريم المتفوقين، وتحفيزًا لهم على المزيد من النجاح، ووسيلة لغرس روح الانتماء للوطن، عبر زيارة واحدة من أهم مدن الجيل الرابع التي تمثل رمزًا للتنمية الشاملة والمستدامة في الجمهورية الجديدة.

وفي ختام الاحتفالية، قدمت الأكاديمية شهادات تقدير وهدايا عينية للطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية ومحافظة مطروح، تشجيعًا لهم على مواصلة التفوق وبذل المزيد من الجهد في المستقبل.