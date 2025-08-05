شهدت الفترة المسائية من اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا ملحوظًا، من المواطنين، الذين حرصوا على التوافد إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وسُجلت طوابير أمام عدد من لجان الاقتراع، وسط تنظيم أمني مشدد، وتيسيرات ملحوظة لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شهدت المحافظة انتشار عدد كبير من سيارات الميكروباص، التي تولّت نقل كبار السن والمرضى الراغبين في الإدلاء بأصواتهم إلى مقار اللجان الانتخابية، في إطار جهود تسهيل مشاركة كافة الفئات.

وتتواصل عملية التصويت وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

ويُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تُجرى داخل مصر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، في 8286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل يشارك فيه نحو 9500 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً خلال يومي التصويت.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب منهم 200 بالاقتراع العام السري المباشر (100 بالنظام الفردي، و100 بنظام القوائم المغلقة)، ويُعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو آخرين.

ويتنافس على المقاعد الفردية 424 مرشحًا، من بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا ممثلين لأحزاب سياسية، بينما تخوض الانتخابات على نظام القوائم المغلقة قائمة واحدة، وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر».