عشائر غزة: خطاب السيسي عن الإبادة والتجويع يعكس ضميرا حيا وشعورا صادقا بمعاناة الشعب الفلسطيني

أعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة عن تقديرها واعتزازها بمواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاه الأحداث الجارية في القطاع.

وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة، في بيان رسمي، إن خطاب الرئيس السيسي، الذي وصف فيه الحرب بأنها "تحولت إلى حرب تجويع وإبادة"، يعكس ضميرًا عربيًا حيًا وشعورًا صادقًا بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وأشاد المصري بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، معتبرًا أن تصريحات الرئيس المصري تمثل نقطة تحول مهمة في التعامل مع الأزمة، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعا المصري الرئيس السيسي إلى مواصلة جهوده الدبلوماسية للضغط من أجل وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة.

وفي ختام تصريحه، أكد على ثقة الهيئة في القيادة المصرية وقدرتها على تحقيق إنجازات تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية الفلسطينيين من التصفية والتهجير.