خسائر جديدة لجيش الاحتلال في جنوب لبنان

كشفت وسائل إعلام عبرية، ظهر اليوم، عن خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملياته العدوانية المستمرة، في جنوب لبنان.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية، عن منصة «حدشوت بزمان» العبرية، على تطبيق «تلجرام»، إن جنديين من جيش الاحتلال قتلا بعد انفجار منزل مفخخ، في مجدل زون جنوب لبنان، اليوم.

وذكر أن 7 جنود آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، في الحدث، ونقلتهم طائرات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال إلى المستشفيات الإسرائيلية، داخل فلسطين المحتلة.

وكشفت «حدشوت بزمان»، أن المنزل المنفجر بالقوة العسكرية، يسيطر عليه جيش الاحتلال منذ فترة.

وأشار إلى أن القوة المستهدفة بالانفجار من اللواء «55»، في جيش الاحتلال، المشارك في احتلال عدة قرى لبنانية، في الجنوب.

في المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يعمل على ترسيخ وجوده في عمق جنوب لبنان عبر إنشاء قواعد عسكرية جديدة، وشق عشرات الكيلومترات من الطرق، إضافة إلى عمليات تجريف وتغيير معالم عدد من القرى والمناطق.

ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للدفاع والبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر توجيهات للجيش بـ«إنشاء مواقع في جنوب لبنان حسب الحاجة»، مضيفًا أن الاستعدادات تتم «كما لو كنا سنبقى هناك لخمسين عامًا»، بحسب تعبيره.

وأشارت «هآرتس» إلى أن صورًا التقطتها أقمار صناعية حديثًا تُظهر حجم التوسع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، عبر إقامة بنى عسكرية وشبكة طرق تخدم انتشار القوات، في مؤشر على مسعى لترسيخ واقع ميداني طويل الأمد في المنطقة.