محافظ بورسعيد يبحث تعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى الجامعي لدعم الخدمات الصحية

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمناقشة تعظيم الاستفادة من مركز بورسعيد للأشعة المقطعية، وبحث آليات تعزيز التعاون بين مستشفى بورسعيد الجامعي والهيئات الصحية ببورسعيد، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعادل اللمعي، وأحمد فرغلي، وحسن عمار، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة مروة حلاوة، ومحمد سلامة، وأحمد جوهر، أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور إيهاب علي الحنفي، عميد كلية الطب بجامعة بورسعيد، والدكتورة نسرين حسن، مستشارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة سالي أنسي، مدير عام فرع الهيئة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة سحر الجيار، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إلى جانب عدد من القيادات والمسئولين بالهيئات الثلاث.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد عددا من المقترحات الخاصة بالاستغلال الأمثل لمبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية، ووجه مديرية الإسكان بسرعة إعداد مقايسة متكاملة لرفع كفاءة المبنى تمهيدا لتطويره واستغلاله من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يحقق الاستفادة القصوى منه، ويعزز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما ناقش المحافظ سُبل تعزيز التعاون بين مستشفى بورسعيد الجامعي وهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في دعم خدمات العناية المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوي، والطوارئ، وتقليل قوائم الانتظار، مؤكدا أهمية تحقيق التكامل بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومستشفى بورسعيد الجامعي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة وتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

واستُعرضت إمكانات وخدمات المستشفى الجامعي التي تشمل خدمات المناظير، والجراحات المختلفة، والغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، إلى جانب دوره التعليمي في تدريب نحو 1500 طالب بكلية الطب من خلال 7 قاعات تدريس مجهزة.

فيما استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية احتياجاتها الملحة من خدمات العناية المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوي، والطوارئ، مؤكدة أهمية التعاون مع مستشفى بورسعيد الجامعي لسد احتياجات المنظومة الصحية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لإجراء زيارة ميدانية للمستشفى الجامعي الثلاثاء المقبل، لاستكمال إجراءات الاعتماد، كما شدد على سرعة تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بصورة عاجلة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى، وتلبية احتياجات المواطنين لحين استكمال باقي التجهيزات.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الشخصية لمختلف ملفات القطاع الصحي، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه تطوير الخدمات الطبية، مشددا على أن التكامل بين جميع الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية لأبناء محافظة بورسعيد.

كما شهد الاجتماع عرض عدد من الرؤى والمقترحات من جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تطوير الخدمات الصحية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمنشآت الطبية، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الصحية بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.