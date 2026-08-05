محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان معرض مشروعات طلاب كلية الهندسة

افتتح اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، والدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، معرض المشروعات الطلابية بكلية الهندسة، مؤكدين أهمية تعظيم الاستفادة من الأفكار البحثية والابتكارية، وتعزيز التعاون بين المحافظة والجامعة لدعم خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمقر جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، وعميد كلية الهندسة، والمستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وشهدت الفعاليات عرض مشروع التخرج بقسم الهندسة المعمارية للعام الجامعي 2026 بعنوان "الابتكار في التعليم المعماري"، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات والتصميمات الطلابية التي تستهدف تقديم حلول هندسية مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب متطلبات التنمية.

وأكد الغريب أن جامعة المنوفية تعد شريكا رئيسيا للمحافظة في تنفيذ خطط التنمية، لما تمتلكه من خبرات علمية وكوادر أكاديمية قادرة على تقديم الدراسات والاستشارات التي تسهم في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على استمرار دعم المحافظة للتعاون مع الجامعة في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن تقديره لحرص محافظ المنوفية على المشاركة في فعاليات الجامعة، مؤكدا أن التعاون بين الجامعة والمحافظة يمثل نموذجا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.

وفي ختام الزيارة، أهدى عميد كلية الهندسة درع الكلية إلى محافظ المنوفية ورئيس الجامعة، تقديرا لدعمهما المستمر للكلية، قبل أن يفتتحا معرض المشروعات الطلابية ويتفقدا أجنحته، حيث استمعا إلى شرح من الطلاب حول مشروعات التخرج والأفكار الابتكارية، خاصة المشروعات القابلة للتطبيق، مشيدين بالمستوى العلمي للمشروعات ودورها في دعم الابتكار وتأهيل الطلاب لسوق العمل.