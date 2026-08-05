وزير الصحة يتابع مع وفد مجموعة سان دوناتو الإيطالية تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديد

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ماركو جويدي الشريك المشارك لشركة "GKSD" والدكتورة فيرديانا موراندو المدير العام للشركة؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مستجدات الخطوات التنفيذية للمشروع ومناقشة آليات التعاون بين الجانبين بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات اللازمة وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى توجيه الوزير بالتنسيق مع مجموعة "سان دوناتو" الإيطالية لتنظيم زيارة ميدانية إلى المستشفى للاطلاع على تجهيزاته وبنيته التحتية والوقوف على الوضع الحالي.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، والدكتور سيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة.