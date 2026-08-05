معبر رفح البري يواصل ضخ المساعدات الإنسانية دعما لقطاع غزة

أدخلت الجهات المختصة عند معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، أفواج شاحنات المساعدات متعددة الأصناف إلى معبر كرم أبو سالم؛ تعزيزا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" 250، حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة أطنانا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت سلالا غذائية ودقيقا، ومواد إغاثية، ومستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى أمس الثلاثاء، بلغ 36450 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 830 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2575 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 805 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.