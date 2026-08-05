أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في اليابان، بأن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفيات إثر إصابتهم بضربات الشمس في مقاطعة كوماموتو المنكوبة بالزلزال والواقعة بجنوب غرب البلاد، بلغ 309 حالات خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الأربعاء، أن العدد جاء أعلى بواقع 89 حالة عن ذلك الذي كان قد تم تسجيله الأسبوع السابق، حيث عانى 19 مريضا من أعراض حادة استدعت إيداعهم المستشفى لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بحسب ما أعلنته وكالة إدارة الحرائق والكوارث، أمس.

وكانت شدة الزلزال الذي وقع في 28 يوليو الماضي، قد بلغت 7 درجات، فيما يعد أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان، في كوماموتو.

من ناحية أخرى، سجلت العديد من المناطق في المقاطعة درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية أو أعلى، فيما يعد أعلى عدد أسبوعي لنقل الحالات الطارئة بسبب التعرض لضربات الشمس منذ بدء المسح هذا العام في الأول من مايو الماضي.