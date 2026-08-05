رئيس بشكتاش: لم نطلب التعاقد مع صلاح والصفقة لم تُخطف

أثار سردار أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، حالة من الجدل بتصريحات حاسمة نفى خلالها وجود أي مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن ناديه لم يسعَ للتعاقد مع اللاعب من الأساس، وأن ما تردد بشأن “خطف الصفقة” لا يمت للحقيقة بصلة.

وقال أدالي، في تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»: «ليعلم مجتمع النادي وجماهيرنا هذا الأمر جيدًا، نحن لم نطلب هذه الصفقة ولم نتعاقد مع هذا اللاعب».

وأضاف: «بالتالي، لا يوجد ما يُسمى بأن الصفقة قد خُطفت منا أو أننا لم نتمكن من إتمامها».

وتابع رئيس بشكتاش: «مدربنا أوضح الموقف خلال مؤتمر صحفي، واستخدامه لكلمة (حاليًا) جاء بدافع الاحترام لمسيرة اللاعب وشخصيته، لكن تم تفسيرها بشكل خاطئ».

وشدد أدالي على أن ما يُتداول بشأن دخول النادي في مفاوضات مع صلاح غير صحيح، موضحًا: «يتم تصوير الأمر وكأننا كنا على طاولة المفاوضات ثم جاء نادٍ آخر وخطف اللاعب، وهذا غير صحيح تمامًا. خلال فترة رئاستي، لم ينجح أي نادٍ في خطف لاعب كنا نستهدفه، كما أن علاقتنا مع طرابزون سبور جيدة للغاية».

واختتم تصريحاته قائلًا: «لم نفشل في ضم اللاعب، بل قررنا عدم التعاقد معه. نتمنى له التوفيق، ونسير وفق خطة واضحة منذ بداية الموسم، وسنواصل تدعيم الفريق بشكل مدروس».

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن تعاقده مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي يُقدّر بنحو 17 مليون يورو، في واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي هذا الصيف.