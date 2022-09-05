بوكا جونيورز يواصل صحوته في الدوري الأرجنتيني بالفوز على كولون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل بوكا جونيورز صحوته في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم وحقق الفوز الثالث على التوالي حيث تغلب على كولون 2 / 1 صباح الاثنين ضمن المرحلة السابعة عشر التي شهدت أيضا فوز ريفر بليت على باراكاس سنترال 2 / صفر.

وتقدم بوكا جونيورز بهدف سجله نوربيرتو برياسكو في الدقيقة 11 ثم تعادل كولون بهدف للاعب لويس ميجيل رودريجيز من ضربة جزاء في الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني، سجل لوكا لانجوني هدف الفووز 2 / 1 لبوكا جونيورز في الدقيقة 74 .

وارتفع رصيد بوكا جونيورز إلى 29 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد كولون عند 19 نقطة في المركز العشرين.

أما ريفر بليت، فقد حسم مباراته أمام باراكاس سنترال بهدفين نظيفين سجلهما نيكولاس دي لا كروز وميجيل بورخا في الدقيقتين 25 و90 .

وارتفع رصيد ريفر بليت إلى 29 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد باراكاس سنترال عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.