 استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 10:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 10:14 ص

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات في جنين في الضفة الغربية بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا -19 عاما- استشهد بعد نحو ساعتين من إصابته بثلاثة عيارات نارية إحداها في الرأس أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأوضحت المصادر أن شابا آخر أصيب بجروح متوسطة خلال المواجهات التي اندلعت لدى اقتحام قوات من الجيش البلدة لشن حملة اعتقالات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت 17 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية.


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