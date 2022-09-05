الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في أجزاء من الصومال

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، من أن الصومال على وشك المجاعة.

وقال مارتن جريفيث، منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي نقله راديو فرنسا الدولي، اليوم الإثنين، إن "المجاعة تطرق الباب في الصومال ، واليوم تحذير أخير"، مضيفا أن تقرير تحليل الغذاء والتغذية في الصومال يظهر مؤشرات ملموسة على أن مجاعة ستحدث في منطقتين من منطقة "باي" بين شهري أكتوبر وديسمبر من هذا العام.

كانت أوتشا قد أعلنت في وقت سابق، نزوح ما لا يقل عن مليون شخص في الصومال، بسبب أسوأ موجة جفاف منذ عقود تؤثر أيضا على منطقة القرن الأفريقي الأوسع.

يذكر أن منطقة القرن الأفريقي تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ويقول الخبراء إن المنطقة في طريقها إلى تسجيل شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

يشار إلى أنه في عام 2011، عانت الصومال من مجاعة أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من الأطفال.