الأمن يكشف حقيقة وفاة أشخاص داخل قسم شرطة البساتين نتيجة التعذيب

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة البساتين بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، مشيرًا إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور تم حبسه احتياطيًا بتاريخ 23/8/2022 بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية شروع في سرقة مسكن وضبطه بمعرفة الأهالي.

وأضاف أنه بتاريخ 24/8/2022 تم نقله إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة وتوفى بالمستشفى.. وبسؤال شهود الواقعة "المحتجزين رفقته بالقسم" بمعرفة النيابة العامة أيدوا ما سبق ونفوا تعرضه لأي اعتداء.

وأكد أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أفاد بأن الوفاة طبيعية وخلو جثمان المتوفى من أية إصابات تشير إلى عنف أو شبهة جنائية، موضحًا أن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.