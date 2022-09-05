ترودو: الطعن الجماعي في كندا مروع ومفجع

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وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي في مقاطعة ساسكاتشوان الأحد بأنه "مروع ومفجع".



وكتب على تويتر "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة"، مضيفا "أفكر في من فقدوا أحبائهم وبالذين أصيبوا".

وقتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون الأحد في هجمات طعن في منطقتين نائيتين في كندا حسبما ذكرت الشرطة التي باشرت عملية مطاردة في ثلاث مقاطعات بحثا عن شخصين مشتبه بهما.

وقالت روندا بلاكمور مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية في مؤتمر صحافي "رصدنا وجود عشرة قتلى في 13 موقعا في منطقتي جيمس سميث كري نيشن وولدون في ساسكاتشوان".