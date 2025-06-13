 باكستان تنشر مقاتلات قرب مواقعها النووية بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران - بوابة الشروق
الجمعة 13 يونيو 2025 1:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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باكستان تنشر مقاتلات قرب مواقعها النووية بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 1:07 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 1:07 م

قال مسؤولون إن باكستان قامت اليوم الجمعة، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ونشرت مقاتلات بالقرب من منشآتها النووية ومن حدود البلاد مع إيران بعدما شنت إسرائيل هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال مسؤول استخباراتي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "أنظمتنا على أهبة الاستعداد كإجراء احترازي.. رغم أنه لا يوجد أي تهديد مباشر".

يشار إلى أن باكستان هي الدولة الوحيدة المسلحة نوويا في العالم الإسلامي ولديها حدود طويلة مع إيران، تنتشر فيها الثغراب.

وعززت السلطات الباكستانية أيضا الإجراءات الأمنية لحماية السفارة الأمريكية في العاصمة إسلام أباد والقنصليات الدبلوماسية الأمريكية في مدن أخرى وسط خوف من اندلاع أعمال عنف أو مظاهرات.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تضامنه مع إيران، ووصف الهجوم الإسرائيلي عليها بأنه "غير مبرر" و"انتهاك صارخ لسيادة إيران". وغرد على موقع إكس أن ذلك "يقوض الاستقرار الإقليمي بشكل خطير".

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