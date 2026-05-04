أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل 10 من عناصر حزب الله في "حوادث متفرقة" خلال اليومين الماضيين، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة الحدودية.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أن قوات من اللواء السابع، رصدت عناصر حزب الله أثناء تحركهم بالقرب من مواقع القوات الإسرائيلية، حيث تم استهدافهم وتصفيتهم في "عمليات إغلاق سريع للدائرة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأفاد البيان بأن "الوحدة متعددة الأبعاد" دمرت منصة صواريخ كانت محملة وجاهزة للإطلاق، بالإضافة إلى تدمير بنى تحتية عسكرية ومباني تستخدم لتخزين الأسلحة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وذلك ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه القوات الإسرائيلية.

وأكد الجيش عدم وقوع إصابات في صفوفه، مشيرا إلى أنه استهدف مصدر النيران فورا.

من جانب آخر، قالت الخارجية الإسرائيلية إن حزب الله يواصل انتهاك وقف إطلاق النار وإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وأوضحت أنه تم تقليص التجمع المعتاد لإحياء ذكرى لاج باعومر في جبل ميرون من عشرات الآلاف إلى فعالية رمزية محدودة.