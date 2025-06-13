الطيران المدني الكويتي: تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات على خلفية الهجوم الإسرائيلي على إيران

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي نتيجة الأوضاع الحالية في المنطقة.

وأكدت الادارة في بيان صادر اليوم الجمعة أنه يتم حاليا التنسيق مع شركات الطيران العاملة للرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية صباح اليوم إنها تتابع بشكل مستمر الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، مبينة أنه تم التنسيق بشكل مباشر مع الإدارة العامة للطيران المدني و الجهات المعنية حول أي مستجدات .

جاء ذلك بعدما شنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة ، هجوماً على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، إلى جانب علماء نوويين.

وردت إيران بإطلاق 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل التي أعلنت لاحقا أنه تم اسقاطها جميعا.