ماكرون يتصل هاتفيا بزيلينسكي ويحث روسيا على الانسحاب من محطة زابوريجيا

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القوات الروسية على الانسحاب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا، وفقا لما أعلن القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" اليوم الإثنين، في أعقاب محادثة هاتفية أجراها ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وشدد ماكرون بعد الاتصال على ضرورة احترام السيادة الأوكرانية على محطة زابوريجيا، وأنه لا يمكن تأمين سلامة المحطة إلا إذا انسحبت القوات الروسية منها.

وفي الوقت ذاته، تم إغلاق جميع المفاعلات في المحطة مجددا بشكل مؤقت جراء تعرضها للقصف.

من جانبها، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرجوآتوم"، على تطبيق تليجرام، اليوم الإثنين، إنه "تم إغلاق خط عالي الجهد بسبب حريق، مما تسبب في إغلاق طارئ لآخر وحدة قيد التشغيل" في المحطة.