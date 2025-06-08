 نجم الزمالك السابق يسخر من غياب المنتخب عن العطلة الدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم الزمالك السابق يسخر من غياب المنتخب عن العطلة الدولية

الشروق
نشر في: الأحد 8 يونيو 2025 - 8:11 م | آخر تحديث: الأحد 8 يونيو 2025 - 8:11 م

علق الإعلامي خالد الغندور نجم وقائد نادي الزمالك السابق، عن عدم خوض المنتخب الوطني أي مباريات ودية أسوة بأغلب منتخبات العالم خلال الفترة الحالية.

وفضّل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، عدم إقامة تجمع خلال فترة العطلة الدولية التي بدأت مع انطلاقة شهر يونيه الحالي، وذلك بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "كل منتخبات العالم عندهم مباريات رسمية وودية.. وأحنا واخدين راحة".

وسيكون الظهور الأول للمنتخب خلال شهر سبتمبر المُقبل عندما يواجه الفراعنة كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو في مجموعة التصفيات، ثم ستكون المحطة الأخيرة بمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في ختام المشوار بشهر أكتوبر المُقبل.

 


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