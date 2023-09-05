235 مواطنا يقدمون مطالبهم خلال اللقاء الجماهيري في سوهاج

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ووزير التنمية المحلية بضرورة التواصل مع المواطنين لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وبحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

والتقى الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، عددا آخرا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 235 مواطنا.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وجرت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، وأحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد محافظ سوهاج، حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة أسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات.

ووجه جميع رؤساء الوحدات المحلية، بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم .