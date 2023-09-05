الأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي بأفغانستان مضطر لوقف المساعدات الغذائية لمليوني شخص

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أفغانستان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه اضطر إلى إلغاء المساعدات الغذائية لمليوني شخص آخرين في شهر سبتمبر بسبب النقص الهائل في التمويل.



وبذلك يؤدي القرار إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين حرموا من دعم برنامج الأغذية العالمي هذا العام، إلى 10 ملايين.



ومن جانبه، قال هسياو وي لي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في أفغانستان: "في ظل الموارد القليلة التي مازالت بحوزتنا، فإننا غير قادرين على خدمة جميع هؤلاء الأشخاص الذين يتأرجحون على حافة العوز المطلق".



وقالت المنظمة إن خفض المساعدات يعني عدم حصول 1.4 مليون أم جديدة وأطفالهن وغيرهن من الأمهات الحبليات، على الطعام المخصص لهم، والذي تم تحديده لمنع إصابتهم بسوء التغذية.



وأضاف البيان: "خلال الأشهر الستة المقبلة، يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى مليار دولار للوصول إلى 21 مليون شخص، بأطعمة منقذة للحياة، وإمكانيات للتغذية، ودعم لسبل العيش".