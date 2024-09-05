وفاة العداءة الأوغندية تشيبتيجي بعد أن أشعل صديقها النار بها

توفت عداءة الماراثون الأوغندية ريبيكا تشيبتيجي في مستشفى في كينيا بعد أن أصيبت بحروق شديدة بنسبة 80 % عقب إضرام صديقها النار بها في كينيا قبل ثلاثة أيام.

وأكد متحدث بأسم المستشفى الواقعة في مدينة الدوريت ، أوين ميناش ، نبأ وفاة تشيبتيجي.

وأوضحت الشرطة الكينية في وقت سابق، أن الرجل الكيني سكب البنزين على صديقته تشيبتيجي قبل أن يشعل بها النار يوم الأحد الماضي ، بعد أنباء عن وقوع خلاف بينهما، وتجرى حاليا تحقيقات للاشتباه في محاولة قتل.

وتدخل الجيران ونجحوا في إطفاء النيران قبل نقل تشيبتيجي وصديقها إلى المستشفى في مدينة الدوريت.

وأشارت المستشفى إلى أن تشيبتيجي تعاني من حروق في 80% من جسدها كما عانت من الاختناق بسبب النيران، وكانت ترقد في وحدة العناية الفائقة في حالة حرجة.

وعانى الصديق الكيني أيضا من حروق بنسبة 30% من جسده وكان يرقد أيضا في وحدة العناية الفائقة.

وحلت تشيبتيجي /33 عاما/ في المركز الرابع والأربعين في سباق الماراثون الذي جرى الشهر الماضي في أولمبياد باريس 2024 بعد فوزها بالنسخة الاولى من تحدي الركض الجبلي العالمي.