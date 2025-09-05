 جيش الاحتلال يلقي منشورات تدعو إلى الإخلاء من مناطق في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 5 سبتمبر 2025 4:12 م القاهرة
جيش الاحتلال يلقي منشورات تدعو إلى الإخلاء من مناطق في غزة

د ب أ
نشر في: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 3:22 م | آخر تحديث: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 3:22 م

ألقت القوات الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، منشورات تحذيرية فوق حي الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة، دعت فيها السكان إلى الإخلاء الفوري من عدة مناطق في المدينة ومخيم جباليا.

وجاء في نص المنشورات: "تحذير عاجل لكل من لم يُخلِ بعد مناطق مدينة غزة وجباليا، ضمن المربعات: 699، 700، 712، 713، 716، 764. كما تم إبلاغكم سابقا، يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته باتجاه الغرب. من أجل سلامتكم – غادروا مدينة غزة فورا باتجاه الجنوب عبر شارع الرشيد".، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني.

