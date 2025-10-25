تركيا تنجح في اختبار جديد ضمن برنامج تطوير الصواريخ الباليستية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، تسجيل نجاح جديد في اختبارات الصواريخ البالستية التركية.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية، الجمعة.

وأشار جورجون، إلى أنّ الاختبار أجرته شركة "روكيتسان" التركية.

وأكد أن الاختبار تم بنجاح، ضمن أعمال تطوير الصواريخ الباليستية في إطار الصناعات الدفاعية التركية.

وجاء في تدوينة جورجون: "تحضير صامت.. ولحظة واحدة.. وتوقيع يُخطّ في السماء. يوم جميل وتجربة ناجحة أخرى".

وأضاف: "بخطوات ثابتة يزداد المدى وتتحسن دقة الإصابة".

وأعرب جورجون، عن شكره لشركة "روكيتسان"، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز.

جدير بالذكر، أنّ شركة "روكيتسان"، كشفت في يوليو الماضي، عن الصاروخ "طيفون بلوك 4" الذي يعد أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" بإسطنبول. ويبلغ طوله 10 أمتار، ووزنه نحو 7200 كيلوجرام.