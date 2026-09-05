تعليم الفيوم يحصد المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية في مسابقتي أجمل حديقة وأجمل بوكيه

حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم إنجازًا جديدًا في مجال الأنشطة الطلابية، بعد فوز مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «أجمل حديقة مدرسية»، فيما حصلت مدرسة عبد الله بهنس للتعليم الأساسي على المركز الثالث جمهوريًا في مسابقة «أجمل تنسيق بوكيه».

وجاء فوز مدرسة الفيوم الثانوية للبنات بالمركز الأول في مسابقة «أجمل حديقة مدرسية»، تتويجًا للجهود المبذولة في تطوير البيئة المدرسية وتفعيل النشاط الزراعي، بما يعكس اهتمام المدرسة بتنمية مهارات الطالبات وتشجيعهن على الإبداع والابتكار.

كما حققت مدرسة عبد الله بهنس للتعليم الأساسي المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة «أجمل تنسيق بوكيه»، بعد تقديم عمل اتسم بالإبداع والدقة في التنسيق، بما يسهم في تنمية المواهب والمهارات الفنية والجمالية لدى الطلاب، وتفعيل النشاط الزراعي بصورة مبتكرة.

وأكد الدكتور وائل عبد الباري هراس، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن هذه النتائج تعكس جهود إدارات المدارس وفرق العمل وتوجيه التربية الزراعية في دعم الأنشطة الطلابية والارتقاء بالبيئة المدرسية، مشيرًا إلى الدور الذي قامت به الإدارة العامة للشئون التنفيذية وإدارة الأنشطة في دعم المشاركة وتحقيق هذه النتائج.

وتقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر إلى إدارات المدرستين وفرق العمل والطلاب والطالبات المشاركين، إلى جانب توجيه التربية الزراعية، تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في تحقيق المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية.