أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق، تم استخدامه ضمن "مؤامرة" على النادي، قائلًا أنه وضعه ضمن قائمة من 5 لاعبين لتعديل عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "جنش وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة لم يحصلوا على مقدم التعاقد لأن راتبهم لا يناسب الجهد المبذول، لذلك فجنش قام بسلوك غبي عندما تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي."

وتابع: "هناك وكيل لاعبين يتلاعب بعقول اللاعبين وهو المسئول عما كتبه جنش على صفحته في التواصل الاجتماعي."

وأضاف: "لم أقبل أن يكون راتب جنش أقل من محمد أبو جبل، الآن هل عرفت أنك جزء من مؤامرة حقيرة؟ هل علمت أن كهربا تلاعب بعقلك؟"

وواصل: "نعم النادي لديه أموال، لكني عندما أصل إلى صافي في خزينة النادي 55 مليون جنيه لا أنفق أي أموال، حتى تأتي أموال إضافية للنادي وأبدأ في الإنفاق من جديد."

واستطرد: "أنا أحب جنش، لكن هو السبب في خسارتنا للدوري بعدما تعرض للإصابة في منتخب مصر، وكان سيتسبب في خسارتنا البطولة الأفريقية بعدما تعرض للطرد ولعب عمر السعيد حارس مرمى."