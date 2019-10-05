تموين الشرقية: ضبط 50 طن سلع غذائية ومبيدات وأسمدة زراعية

أعلنت مديرية التموين بالشرقية، برئاسة فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، حصيلة الحملات التي شنتها المديرية على الأسواق والمخابز خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم السبت، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 3308 محضر متنوع، منها 2531 محضرا للمخابز البلدية والسياحية، و795 محضرا للأسواق، حيث تم ضبط 6.5 طن دقيق بلدى مدعم، و3.5 طن سكر، و3 أطنان ملح، و139 كرتونة زيت تمويني، و35 كيلو دواجن، و69 كيلو لحوم، و50 كيلو جوز هند، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية المتنوعة.

وتم ضبط سلع غير غذائية، منها 5.5 طن مبيدات زراعية، و45 شيكارة كربونات كالسيوم، و25 شيكارة منظفات، و20 شيكارة أسمدة، و24 جركن أسمدة سائلة، و25 شيكارة صوديوم ستريك، و200 شيكارة صويا بروتين، و30 عبوة شامبو، و25 شيكارة منظفات، و10 شكائر شعير.