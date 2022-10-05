عقدت مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، أولى حلقاتها النقاشية التي تناولت مفهوم الحرية ومكوناته الفلسفية وتطوره عبر تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة، بحضور فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري.



وأدار الحلقة النقاشية محمد سامي الباحث بمؤسسة طابة، بمشاركة الدكتور محمد الياقوتي وزير الأوقاف السوداني الأسبق، ومعن الدباغ مدير قسم الأبحاث في المؤسسة، والدكتورة غادة موسى أستاذة النظريات السياسية بجماعة القاهرة، وهبة يسري ماجستير الفلسفة من الجامعة الأمريكية، والدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، وعباس يونس مدير مبادرتي الدراسات المستقبلية وإحياء بمؤسسة طابة، وفريدة علاء يوسف ماجستير الفلسفة من جامعة لندن.



وأكد النقاش ضرورة وجود نسق فلسفي تراتبي يستطيع أن ينظر في المسائل الاجتماعية وتحليلها ومعرفة المسلمات الفلسفية الأخلاقية والميتافيزيقية التي أدت إلى تشكل المفاهيم السائدة.



وتعد هذه الحلقة بداية لسلسلة حلقات أخرى تطرح فيها المؤسسة المسائل الفلسفية التي تخص الدين والمجتمع والاشتباك معها وتوضيحها للرأي العام.