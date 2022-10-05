إيران تستدعي السفير البريطاني: حكومة بريطانيا متهمة بنشر معلومات هدامة عن المظاهرات

جرى استدعاء السفير البريطاني لدى إيران للتحدث للحكومة اليوم الأربعاء، في محاولة طهران لتصوير أن المظاهرات المناهضة للحكومة والتي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني لانتهاكها قواعد الزي الإسلامي، هي نتيجة لمؤامرة أجنبية.



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الحكومة البريطانية متهمة بالتدخل غير القانوني ونشر الأكاذيب والمعلومات الهدامة عن المظاهرات. واتهمت بريطانيا بإثارة غضب الجماعات المعارضة ضد الجمهورية الإسلامية.



يأتي توجيه الاتهام بعد أيام من إلقاء المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي باللائمة على الولايات المتحدة في إثارة المظاهرات. كما استدعى المسؤولون الإيرانيون أيضا سفيري النرويج وفرنسا مؤخرا، واتهموهما بالتورط أيضا.



وكان قد تم استدعاء السفير البريطاني بالفعل الأسبوع الماضي على خلفية تقارير بالفارسية صادرة من بريطانيا كانت تنتقد الوضع.



ويتظاهر مئات الآلاف في جميع أنحاء إيران ضد الحكومة منذ وفاة مهسا أميني، 22 عاما.



وألقت شرطة الآداب القبض عليها في 13 سبتمبر لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة.



وتوفيت أميني في المستشفى في 16 سبتمبر بعد أن دخلت في غيبوبة، لكن سبب وفاتها لا يزال مجهولا.