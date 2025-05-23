استشهاد 60 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، إن 60 شخصا على الأقل استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من القطاع خلال 24 ساعة، فيما مضت إسرائيل قدما في هجومها العسكري وسمحت بدخول الحد الأدنى من المساعدات إلى القطاع.

وأفادت مستشفيات ناصر والأقصى والأهلي التي تم نقل الجثث إليها بأن هناك 10 شهداء من خان يونس، و4 من بلدة دير البلح وسط القطاع و9 من مخيم جاباليا للاجئين شمالي القطاع.

وتواجه إسرائيل انتقادا دوليا متناميا بسبب هجومها الأخير وضغطا كي تسمح بدخول مساعدات إلى غزة وسط أزمة إنسانية كارثية.

وتعرض القطاع لحصار إسرائيلي لحوالي 3 أشهر، وفقا للأمم المتحدة. وحذر خبراء من أن العديد من سكان غزة البالغ عددهم مليونين معرضون لخطر المجاعة.

وأعربت الولايات المتحدة، وهي داعم قوي لإسرائيل، عن مخاوف بشأن أزمة جوع بالقطاع .