أبل قد تواجه رسوما جمركية بـ25% فى حالة عدم تصنيع هواتفها بأمريكا

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شركة أبل، أنه في حالة لم تصنع الهواتف في أمريكا فأنه سيتعين عليها دفع رسوم جمركية 25 % بحسب وكالة رويترز.

تراجع سهم أبل 2.5% في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تحذير ترامب، ما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "أبلغت تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل، منذ فترة طويلة بأنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل الولايات المتحدة، لا في الهند ولا في أي مكان آخر".

وأضاف: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تدفع أبل رسوما جمركية 25 % على الأقل للولايات المتحدة".

وذكرت "رويترز" الشهر الماضي، أن أبل تضع الهند قاعدة تصنيع بديلة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد والمخاوف من ارتفاع أسعار هواتف آيفون.

وقالت الشركة إن معظم هواتفها الذكية التي تباع في الولايات المتحدة سيكون مصدرها الهند في ربع السنة الحالي الذي ينتهي في يونيو.