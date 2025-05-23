استطلاع: 80% من الألمان ينتقدون الهجمات الإسرائيلية على غزة

كشف استطلاع للرأي، تزايدا ملحوظا في عدد الألمان الذين ينتقدون الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف)، أن 80% من الألمان يرون أن العمليات الإسرائيلية في غزة، والتي أودت بحياة عدد كبير من الفلسطينيين المدنيين، غير مبررة.

وبلغت نسبة من عبروا عن نفس الرأي في مارس عام 2024 نحو 69%.

في المقابل، رأى 12% فقط من الألمان في الاستطلاع الحديث أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس مناسبة.

ومنذ أيام، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات واسعة النطاق على أهداف في غزة، وتوغل أيضا بقوات برية، ما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين في غزة. وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت شحنات المساعدات تصل إلى القطاع المحاصر لأول مرة منذ بداية مارس الماضي.