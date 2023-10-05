 سيول شديدة تضرب محافظة مرسى مطروح.. والأرصاد تحذر السكان - بوابة الشروق
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سيول شديدة تضرب محافظة مرسى مطروح.. والأرصاد تحذر السكان


نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 2:28 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 2:28 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار متفاوتة الشدة على مطروح، حيث تتأثر المحافظة بالسحب الرعدية.

ويستمر المد المداري على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأوضحت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثر المحافظة بالسحب الرعدية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق.

تشهد منطقة سيدي حنيش عند الكيلو 43 شرق مدينة مرسي مطروح الآن، هطول أمطار وصلت إلى حد السيول.

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة والسيول في غرق جزئي بمنطقة الكيلو 43 نتيجة تسرب مياه الأمطار والوديان.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى السابعة صباحًا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

 

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