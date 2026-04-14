موريتانيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق توتر مع مالي

دفعت موريتانيا، مساء اليوم الثلاثاء، بتعزيزات من الجيش والحرس إلى قرى يسكنها موريتانيون تقع بمحاذاة الحدود مع مالي وفي منطقة لا تتضح تبعيتها لأي طرف بسبب تداخل الحدود.

وأوضحت مصادر عسكرية، أن الجيش الموريتاني دفع بوحدات من الجيش والحرس الوطني إلى قرية "كتول" بعد ساعات من دخول الجيش المالي في الصباح إليها وإتلافه لمنصات وأعمدة للهاتف الجوال تعود ملكيتها لشركات الهاتف المحمول الموريتانية تقع بمحاذاة الحدود بين البلدين، في خضم توترات تشهدها مناطق الحدود بفعل توغلات متكررة للجيش المالي داخل قرى خاضعة للإدارة والتجمعات المحلية الموريتانية لكن موريتانيا تقول إنها واقعة جغرافيا داخل الأراضي المالية.

وأكدت المصادر، أن الجيش المالي انسحب من داخل القرية فور دخول الوحدات الموريتانية دون تسجيل أي احتكاك بين الطرفين.

وتشهد مناطق الحدود، توترات منذ فترة بسبب حوادث قتل المدنيين الموريتانيين داخل الأراضي المالية أو تحرش الجيش المالي بسكان القرى الحدودية التي يوجد بها تداخل جغرافي وسكاني كبير.