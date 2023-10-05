فيتنام: الرقابة على محتوى تيك توك غير فعالة

اتهمت وزارة الاتصالات الفيتنامية شركة تيك توك بعدم حظر المحتوى الذي ينتهك القانون بفعالية، بعدما أجرت السلطات عمليات تفتيش على عمليات المنصة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وبحسب التقرير الذي نقل حديثا عن لو كوانج تو دو رئيس الهيئة الفيتنامية للبث والتلفزيون والمعلومات عبر الوسائط الإلكترونية، التابعة لوزارة الاتصالات خلال اجتماع اليوم، خزن تيك توك أيضا معلومات غير مشروعة، بما في ذلك محتوى قد يحرض على العنف ويشكل مخاطر على الأطفال.

وقال نجوين لام ثانه، ممثل شركة تيك توك في فيتنام، في بيان: "نحترم القوانين والقواعد المحلية وسنواصل العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البث والتلفزيون والمعلومات عبر الوسائط الإلكترونية، والوزارات المعنية للتعامل مع التعقيب الذي تم طرحه".

وأضاف: "إن سلامة مستخدمينا على رأس أولوياتنا. إننا نستبق، وسنواصل استباق، تطبيق مبادرات التعليم العامة لزيادة الوعي بالسلامة عبر الإنترنت".