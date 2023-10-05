السلطات الألمانية: لا أدلة على وقوع هجوم على رئيس حزب البديل

أعلنت الشرطة والادعاء في ألمانيا أنه لا تزال لا توجد أدلة على وقوع هجوم على رئيس حزب البديل تينو شروبالا، وذلك على خلفية الحادثة التي وقعت له أثناء فعالية انتخابية في ولاية بافاريا.

وقال المحققون اليوم الخميس: "وفقا للمعلومات المتوفرة حاليا، التقط العديد من الأشخاص صورا ذاتية (سيلفي) مع السيد شروبالا وكان هناك تلامس جسدي طفيف"، وأضافوا: "لا تتوافر أي شواهد على تعرض شروبالا لتعدٍ أو هجوم".

وقالت الشرطة والادعاء العام إن شروبالا شعر لاحقا بألم في أعلى ذراعه وتم نقله إلى المستشفى "بسبب مشاكل صحية أخرى"، وهناك تم اكتشاف "احمرار سطحي أو تورم".

كان متحدث باسم مكتب شروبالا قد أشار في وقت سابق إلى وجود "موضع وخز" في ذراع رئيس الحزب اليميني الشعبوي.

وأفادت الشرطة والادعاء بأنه تم أخذ عينات دم من شروبالا فضلا عن فحص ملابسه؛ ولم تظهر النتائج بعد.

وفتح الادعاء العام بمدينة انجولشتات التحقيق ضد مجهول في الواقعة للاشتباه في وقوع إصابة بدنية، ولا يوجد مشتبه بهم في القضية.

كان تم نقل شروبالا إلى المستشفى أثناء فعالية انتخابية في مدينة انجولشتات بعد ظهر أمس الأربعاء.

ولا تزال ملابسات الحدث غير معروفة. وأعلنت الشرطة أن شروبالا اضطر للخضوع لرعاية طبية قبل الشروع في إلقاء كلمة على مسرح الفعالية، وبعد ذلك تم نقله إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إنه لم تكن هناك إصابة ظاهرة في تلك الأثناء.

ودعا المحققون شهود العيان إلى إرسال صور وفيديوهات للشرطة الجنائية للمساعدة على كشف ملابسات الحادثة.