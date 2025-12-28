بريطانيا وألمانيا توقعان صفقة أنظمة مدفعية متنقلة بـ70 مليون دولار

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، أنها وقعت عقد شراء مشترك بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) مع ألمانيا للحصول على مدفعية متطورة مثبتة على مركبات مدرعة يمكنها إطلاق النار في أثناء التنقل وضرب أهداف على بعد أكثر من 70 كيلومترا.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن الصفقة ستزود الجيش البريطاني بنموذج تجريبي مبكر لنظام (آر.سي.إتش 155) ووحدتين لألمانيا لاختبارهما، وفقا لوكالة رويترز.

وستصنع هذا النظام مجموعة كيه.إن.دي.إس الدفاعية الفرنسية الألمانية وشركة راينميتال الألمانية.

وذكر البيان أن النظام قادر على إطلاق ثمانية مقذوفات في الدقيقة في أثناء التنقل، والعمل بطاقم مكون من فردين فقط وقطع مسافة 700 كيلومتر دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن أي وحدات عسكرية أوروبية يتم نشرها في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية.

واتهم لافروف في تصريحات نشرتها وكالة تاس الحكومية للأنباء، الساسة الأوروبيين بأنهم مدفوعون "بأطماع" في علاقاتهم مع كييف متجاهلين مصالح شعب أوكرانيا وشعوب دولهم.