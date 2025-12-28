تقام اليوم جنازة المخرج الكبير داوود عبد السيد من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، والذي رحل عن عالمنا أمس السبت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

وكان أول الحضور المخرج علي بدرخان، والفنان أحمد كمال، والفنانة فدرا، والناقد محمود عبد الشكور، والناقد أحمد سعد الدين.

ويُعد داوود عبد السيد واحدًا من أبرز مخرجي السينما المصرية، حيث تمتاز أعماله بالتعبير عن الواقع المصري، ومن أهم ما يميز أفلامه رصد تفاصيل الحياة اليومية، ما يمنحها طابعًا إنسانيًا عميقًا.

وعلى مدار ثلاثين عامًا قدّم داوود عبد السيد 9 أفلام سينمائية، جاء ثمانية منها من تأليفه، واهتم من خلال أفلامه بأن يكون معبرًا عن المهمشين والتجارب الإنسانية للأشخاص بشكل عام.

حصد المخرج داوود عبد السيد العديد من الجوائز سواء في الإخراج أو السيناريو، وقد تم اختيار ثلاثة أفلام له ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي بحسب مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته العاشرة عام 2013، وهي: "الكيت كات" (1991)، و"أرض الخوف" (1999)، و"رسائل البحر" (2010).

وحصد فيلم "أرض الخوف" جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة السيناريو من مهرجان البحرين الأول، بالإضافة إلى جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج من مهرجان جمعية الفيلم عام 1999.

وتنوعت أعماله السينمائية بين التسجيلية والروائية، ومن أبرز أفلامه الروائية: "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، و"الكيت كات" (1991)، و"سارق الفرح" (1995)، و"مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، و"رسائل البحر" (2010)، و"قدرات غير عادية" (2015)