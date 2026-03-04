 كريستيانو رونالدو يغيب عن النصر أمام نيوم في الدوري السعودي - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 5:26 م القاهرة
كريستيانو رونالدو يغيب عن النصر أمام نيوم في الدوري السعودي

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 5:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 5:20 م

تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن مواجهة نيوم المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن رونالدو سيغيب عن اللقاء بسبب معاناته من إصابة عضلية، ما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة علاجية لتفادي تفاقم الإصابة.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب قد يضطر للسفر إلى مدريد لاستشارة طبيبه الخاص، حال تطلبت حالته ذلك، بناءً على استجابته للبرنامج العلاجي الذي يخضع له حاليًا تحت إشراف الجهاز الطبي للنصر.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في ظل سعي الفريق لمواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة.


