تعرف على قرعة منتخبَي الرجال والسيدات في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 3×3

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (3×3) عن قرعة منافسات تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستُقام في سنغافورة يومي 11 و12 أبريل المقبل، والمؤهلة إلى منافسات كأس العالم التي ستُقام في بولندا خلال شهر يونيو المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للرجال في المجموعة الثانية، رفقة منتخبي نيوزيلندا وإيطاليا، فيما يقع منتخب السيدات في المجموعة الأولى، رفقة منتخبي المجر وليتوانيا.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة تأهل ثلاثة منتخبات في منافسات الرجال، ومثلها في منافسات السيدات، إلى كأس العالم، التي ستُقام في شهر يونيو المقبل في بولندا، وتحديدًا في العاصمة وارسو.

وتشهد التصفيات مشاركة ستة منتخبات في منافسات الرجال، وهي: مصر، التشيك، نيوزيلندا، إيطاليا، البرازيل، بالإضافة إلى منتخب سنغافورة مستضيف البطولة. فيما يشارك في منافسات السيدات كل من: مصر، المجر، الفلبين، ليتوانيا، البرازيل، وسنغافورة.

ويشارك منتخب سنغافورة في هذه التصفيات بصفته صاحب الأرض، إلى جانب المنتخبات الأعلى تصنيفًا التي لم تتأهل إلى كأس العالم، بالإضافة إلى أصحاب المراكز الثانية في البطولات القارية.