هاكرز يعلنون اختراق هاتف مدير مكتب نتنياهو ويهددون بنشر معلومات

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية:

- المجموعة "إيرانية" وتُسمى "حنظلة" وسبق أن اخترقت حساب رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت على "تلغرام"

- المجموعة تقول إن لديها محادثات مشفّرة وصفقات سرية ونزوات أخلاقية ومالية وابتزاز ورشاوى لشراء الصمت

أعلنت "مجموعة قراصنة (هاكرز) إيرانية"، الأحد، اختراقها الهاتف الشخصي لمدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهددت بنشر معلومات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "هددت مجموعة إيرانية من القراصنة بنشر معلومات شخصية من هاتف تساحي برافرمان رئيس مكتب رئيس الوزراء، الذي يُفترض أن يُعيَّن سفيرا لإسرائيل لدى بريطانيا".

وهذه المجموعة تُسمى "حنظلة"، وسبق أن اخترقت تطبيق "تلغرام" على هاتف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وفقا للهيئة.

و"حنظلة" شخصية كاريكاتيرية تمثل أيقونة فلسطينية رمزية ابتكرها الفنان الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وتُعتبر رمزا للصمود والمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الهيئة، قالت "حنظلة" في بيان: "تم اختراق جهاز آيفون 16 برو ماكس الخاص ببرافرمان".

وأضافت المجموعة: "ليس الآن فقط، فـ"حنظلة" تراقب وتخترق وتستمع منذ سنوات".

ومتحدثةً عن برافرمان، قالت: "الحارس الصامت الذي وثقتم به، ذاك الذي يدير عالم بيبي (نتنياهو)، ويقرر مَن يدخل ومَن يختفي، ويجمع كل الأسرار القذرة تحوّل إلى أكبر نقطة ضعف".

وتابعت: "لدينا كل شيء: محادثات مشفّرة، صفقات سرية، نزوات أخلاقية ومالية مخزية، استغلال للسلطة، ابتزاز، رشاوى لشراء الصمت".

ولم يعقب مكتب نتنياهو فورا على إعلان اختراق هاتف رئيسه.

وبحسب هيئة البث، هددت المجموعة الإيرانية الأسبوع الماضي بنشر مواد منسوبة إلى سياسيين إسرائيليين بينهم: (وزيرا الدفاع الأسبق) بيني غانتس و(السابق) يوآف غالانت، و(وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير، و(النائبة بالكنيست) تالي غوتليب.

وأفادت الهيئة بأنه "سبق اختراق هواتف غانتس وغوتليب، لكن المعلومات المتعلقة باختراق هواتف بن غفير وغالانت تُعدّ جديدة".

وقبل أيام، أقر بينيت باختراق حسابه على "تلغرام"، ونشر قائمة جهات اتصاله، بالإضافة إلى صور ومحادثات.

ونشرت "حنظلة" على الإنترنت قائمة جهات اتصال بينيت وهي نحو 5 آلاف، بينهم شخصيات رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسياسيون، ومقاتلون في وحدات النخبة، وصحفيون.

وفي العامين الماضيين، أعلنت السلطات الإسرائيلية على فترات اعتقال عشرات الإسرائيليين بشبهة التخابر مع إيران، التي التزمت الصمت حيال هذه الإعلانات.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

وفي يونيو الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتتصاعد توقعات بشن إسرائيل حربا جديدة على إيران، ويعتزم نتنياهو محاولة الحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويستقبل ترامب، في فلوريدا غدا الاثنين، نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال حرب إبادة قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا ضخما، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الولايات المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي يسود اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا، مما أسفر عن استشهاد 414 وإصابة 1142 فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع السبت.

وبالإضافة إلى إبادة غزة والحرب على إيران، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وتنفذ غارات جوية وتوغلات برية في الجارتين سوريا ولبنان، فيما نفذت غارات على اليمن وأخرى على قطر.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.